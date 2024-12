Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Neujahrsansprache zu gesellschaftlichem Zusammenhalt trotz der verschiedenen Krisen aufgerufen."Die Zeiten sind schwierig, das spüren wir alle: Unsere Wirtschaft hat zu kämpfen. Das Leben ist teurer geworden", so der Kanzler. "Angesichts solcher Sorgen fragen sich viele, wie es in Deutschland weitergeht. Meine Antwort darauf lautet: Unser Zusammenhalt macht uns stark.""Und wir haben es gemeinsam in der Hand: Wir können 2025 zu einem guten Jahr machen, mit Respekt voreinander, mit Vertrauen zueinander, mit Interesse aneinander und mit Engagement füreinander. Damit es gut in unserem Land weitergeht", sagte Scholz.