Berlin - In mehreren Berliner Bezirken ist am Silvesterabend die Wasserversorgung ausgefallen.Betroffen waren die Stadtteile Wedding, Moabit, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Frohnau und Mitte, teilten die Berliner Wasserbetriebe mit. Nutzer meldeten aber auch einen Wasserausfall in Friedrichshain, Spandau und Kladow.Grund war ein Rohrschaden in der Seestraße im Bezirk Wedding. Die Straße war voll gesperrt.