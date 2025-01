Memecoin Kekius Maximus und Wall Street Pepe profitieren von Elon Musk

Wer den Memecoin-Markt schon etwas länger verfolgt, hat mitbekommen, dass das Engagement von Elon Musk auf X bei einigen Coins zu bedeutenden Kursanstiegen geführt hat. Nun hat er zuletzt seinen Namen in Kekius Maximus umbenannt und somit einen positiven Impuls für Pepe-Coins wie Wall Street Pepe gegeben.

Denn bisher war Elon Musk primär als ein Shiba-Inu und insbesondere Dogecoin-Lieberhaber bekannt. Mittlerweile scheint er aber auch einen größeren Gefallen an dem grünen Frosch gefunden zu haben.

Dies hat einige von ihnen gewaltig in die Höhe springen lassen, vornehmlich den von @ALX erstellten Coin Kekius Maximus, der bis zum heutigen Tag um zeitweise mehr als 7,87 Mio. % steigen konnte. Die ersten zwei Posts von Kekius Maximus hat Musk Anfang Dezember geteilt, welche mit seiner KI Grok erstellt wurden und ein Bild einer Frosch-Armee dargestellen.

Nur vier Tage danach wurde ein weiterer Kek-Coin gestartet, welcher mit Autism Capital in Verbindung gebracht wird. Dieser zeigte hingegen einen Zigarette rauchenden Froschlegionär, der ebenfalls von Elon Musk geteilt wurde.

Somit gab es bereits zwei Kek-Coins, wobei sogar eine Vielzahl weiterer herausgebracht wurde,. Die beiden Führenden sind hingegen auf Solana Kekius Maximus ($KM) und auf Ethereum Kekius ($KEKIUS).

Ebenso hat der Vorverkauf von Wall Street Pepe eine zunehmende Nachfrage verzeichnet und mittlerweile mehr als 39 Mio. USD eingeworben. Viele Anleger, die zuvor Pepe Coin und Pepe Unchained verpasst haben, welches bald sein Pepe Pump Pad auf seiner eigenen Layer-2 starten wird, nutzen nun die Chance.

Mithilfe von Elon Musk könnte Wall Street Pepe 2025 pumpen

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Vorverkauf von Wall Street Pepe bereits mehr als 39 Mio. USD erzielt und bietet seinen $WEPE-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0003663 USD an. Dabei bewegt er sich schnell auf sein Finanzierungsziel zu, wobei bisher noch kein konkretes Enddatum für das Ende des Presales bekannt ist. Angesichts des erwarteten Memecoin-Superzyklus könnte dies jedoch schon zeitnah sein.

Elon Musks Engagement im Memecoin-Bereich für Pepe und seine Arbeit für das D.O.G.E. halten weiterhin das Momentum bei einigen zugehörigen Coins hoch. So konnte sich diese trotz der Korrektur des Kryptomarktes weiterhin stark halten und sogar Gewinne erzielen.

Chart von Pepe Unchained | Quelle: CoinGecko

Darum ist Wall Street Pepe einer der besten Memecoins für 2025

Ein wichtiges Thema vieler Memecoins ist der Aufbau einer Gemeinschaft. In dieser Hinsicht ist das Projekt Wall Street Pepe hervorragend aufgestellt, da es sich um eine nützliche Community und nicht nur um eine für lustige Memecoins handelt.

Stattdessen bietet die exklusive Gemeinschaft, zu welcher nur die Tokeninhaber Zugang erhalten, Handelssignale. Somit soll der verborgene, marktbewegende Nachrichtenfluss nicht mehr nur den Walen vorbehalten sein. Stattdessen wird eine eigene Alpha-Gruppe für Degens gestartet, welche die Wale schlagen wollen.

Zusammen bilden die Kleinanleger von Wall Street Pepe mit ihrer kollektiven Stärke wiederum einen eigenen Wal, der einen ähnlichen Einfluss auf den Markt ausüben kann. Innerhalb der Community sollen die Nutzer mit Handelsgeheimnissen und Insider-Alpha-Calls ausgestattet werden, mit welchen die Kleinanleger einen Vorteil erhalten.

Daher konnte Wall Street Pepe auch schon zu Beginn seines Vorverkaufs ein hohes Interesse verzeichnen. Dementsprechend könnte sich der Memecoin nach seiner ersten Listung entwickeln.

Der Pepe-Hype nimmt gerade weiter zu, während Wall Street Pepe seine WEPE-Armee aufbaut und rüstet. So konnte das Projekt in weniger als einem Monat bereits 28.000 Abonnenten auf X und 12.500 auf Telegram erzielen.

Kann $WEPE wie $PEPE 184,33 Mio. % steigen?

Neben dem Shiba Inu Kabosu, das Maskottchen von Dogecoin, ist der Frosch Pepe, der von dem Künstler Matt Furie erfunden wurde, zu einer Ikone des Memecoin-Marktes geworden. Daher hat der Memecoin auch mit einem Plus von 184,33 Mio. % bedeutend an Wert gewonnen. Somit hätte man zu Beginn schon 100 USD in 184,33 Mio. USD verwandeln können.

Das Motto von Wall Street Pepe ist: Frösche sind gemeinsam stark. Somit soll für kontinuierliche Innovationen gesorgt werden. Laut Berichten werden Community-Mitglieder sogar für das Teilen von Analysen, Handelssignalen und mehr mit $WEPE-Coins belohnt. Davon könnten wiederum die Aktivität und die Nachfrage nach dem Token profitieren.

Der Kryptoanalyst Clinix Crypto hat in einem seiner Videos mitgeteilt, dass er der Meinung ist, dass der $WEPE-Coin nach der ersten Listung um das Zehnfache steigen könnte. Zurückzuführen sei dies laut ihm auf die Community, welche beim Trading Alpha generieren will.

Die ist jedoch exklusiv für die Inhaber der $WEPE-Coins zugänglich und wird erfahrene Kryptoexperten beinhalten, welche ihre Strategien teilen, um die Gemeinschaft auf dem Laufenden und im Bereich der Profitabilität zu halten.

Außerdem soll mithilfe von Wall Street Pepe verhindert werden, dass die Kleinanleger als "exit liquidity" missbraucht werden. Stattdessen soll die kollektive Marktkraft der WEPE-Armee genutzt werden, um die Wale wegzuspülen.

Nach PEPE, PEPU und KEKIUS ist es nun Zeit für WEPE

Die Frösche PEPE, PEPU und KEKIUS haben gezeigt, welches Potenzial in diesem Branding steckt. Dieses macht sich jetzt auch Wall Street Pepe zunutze, deren Armee Sie sich über den Vorverkauf anschließen können.

Auf der offiziellen Website verbinden Sie einfach eine digitale Geldbörse wie Best Wallet und können dann die Zahlungsmittel ETH, USDT und mit Bankkarte auch Fiatwährungen für den Kauf nutzen.

Einen besonderen Vorteil erhalten Sie durch den Kauf mit der Best Wallet, da Sie hier die Coins schon vor der offiziellen Listung in Ihrer Wallet sehen. Somit wird Ihr Depot besser aktualisiert, als dies bei anderen digitalen Geldbörsen der Fall ist.

Erhältlich ist die Best Wallet im Google Play Store und Apple App Store.

Besonders schnell erfahren Sie die neuesten Nachrichten über Wall Street Pepe über X und Telegram, wo Sie sich auch mit der Gemeinschaft austauschen können.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.