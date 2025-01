STRONG BUY - KI-AKTIEN: Kurs-Feuerwerk zum Jahreswechsel! KI-Geheimtipp explodiert regelrecht! Sofort handeln!

Anzeige / Werbung

Die Zukunft ist da: KI ist nicht mehr wegzudenken!

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erfahren, und dies lässt sich durch mehrere Faktoren erklären:

Verfügbarkeit großer Datenmengen: Moderne KI-Algorithmen, insbesondere maschinelles Lernen und Deep Learning, benötigen große Mengen an Daten, um effektiv trainiert zu werden. Die Explosion digitaler Daten durch das Internet, soziale Medien, Sensoren und andere Quellen hat einen reichhaltigen Datenpool geschaffen, der für KI-Modelle genutzt werden kann.

Fortschritte in der Rechenleistung: Die Entwicklung leistungsstarker Hardware, insbesondere von GPUs (Grafikprozessoren) und spezialisierten KI-Chips, hat es ermöglicht, komplexe KI-Modelle effizient zu trainieren und auszuführen. Diese Fortschritte haben die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Fähigkeit zur Bewältigung großer Datenmengen erheblich verbessert.

Algorithmische Innovationen: Es gab bedeutende Fortschritte in den Algorithmen, die KI antreiben. Besonders bemerkenswert sind Durchbrüche im Bereich des Deep Learning, wie neuronale Netze, die Bilderkennung, Sprachverarbeitung und viele andere Aufgaben revolutioniert haben.

Breites Anwendungsspektrum: KI findet in zahlreichen Bereichen Anwendung, darunter Gesundheit, Finanzen, Verkehr, Unterhaltung, Einzelhandel und viele mehr. Die Vielseitigkeit von KI-Technologien hat zu einer breiten Akzeptanz und Integration in verschiedenen Branchen geführt, was den Erfolg weiter fördert.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Investitionen: Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben erhebliche Mittel in die KI-Forschung und -Entwicklung investiert. Diese Investitionen haben die Infrastruktur, die Ausbildung und die Innovation in der KI stark vorangetrieben.

Potenzial zur Problemlösung: KI bietet Lösungen für komplexe Probleme, die traditionell schwer zu bewältigen waren. Beispiele hierfür sind die Vorhersage von Krankheitsausbrüchen, die Optimierung von Lieferketten, die Verbesserung von Kundenerfahrungen und vieles mehr. Das enorme Potenzial zur Problemlösung hat den Einsatz von KI-Technologien erheblich beschleunigt.

Dies sind bei Weitem noch nicht alle Vorteile, die KI bietet. Der KI-Erfolgszug breitet sich in bahnbrechener Geschwindigkeit aus und lässt sich auch nicht mehr stoppen!

Bei Verses AI (WKN: A3D776) handelt es sich um ein ein Cognitive-Computing-Unternehmen, das sich auf die nächste Generation künstlicher Intelligenz spezialisiert hat und sich aktuell schon auf Augenhöhe mit den Big Playern der KI-Branche befindet. Bei genauerem Hinsehen hat es sogar schon die Nase vorn!

Quelle: Verses AI

VERSES Genius schlägt OpenAI-Modell

im Logikspiel Mastermind

Mit der Markteinführung seiner intelligenten Softwareplattform Genius sorgte Verses bereits kurz nach dem Launch für Furore!

Genius lässt sich am besten als Plattform zur Generierung digitaler Gehirne beschreiben, die in der Lage sind, komplexe Informationen zu verstehen, zu lernen, sich anzupassen und verschiedene Funktionen auszuführen, einschließlich automatisierter Datenanalyse und Empfehlungen. Es kann außerdem mit privaten Daten verfeinert werden, um als digitaler Manager oder persönlicher Assistent zu fungieren.

Erst kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass "Genius" beim Logikspiel Mastermind in einem direkten Vergleich mit keinem Geringeren "o1 Preview" von OpenAI, das als branchenführendes Modell für logisches Denken angesehen wird, als Sieger hervorgegangen ist. In 100 Testläufen war Genius sensationelle 140 Mal schneller und über 5.000 Mal kostengünstiger als das Modell o1-preview von OpenAI!

Wenn das mal kein Ritterschlag für Verses ist!

Die beeindruckenden Ergebnisse zeigen zudem eine kritische Lücke in der heutigen KI-Landschaft auf: die Grenzen von sprachbasierten Modellen wie o1 von OpenAI bei der präzisen und zuverlässigen Bewältigung logischer Denkaufgaben. Denn das Logikspiel Mastermind ist ein exemplarischer Test, der das Niveau des logischen Denkens und das Verständnis für Ursache und Wirkung aufzeigt, die für reale Anwendungen wie Cybersicherheit, Betrugserkennung und Finanzprognosen benötigt werden. Bereiche, in denen Kausalität, Genauigkeit und Effizienz unabdingbar sind!

Verses mischt hier folglich nicht nur ganz vorne mit sondern setzt Standards!

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.verses.ai/press/verses-genius-outperforms-openai-model-in-code-breaking-challenge-mastermind

