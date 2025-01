Unterföhring (ots) -Für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf startet das neue Jahr mit einem großen Knall und einem Herzschlagfinale. Am Roulettetisch setzen Joko & Klaas am Mittwochabend in der Neujahrsgala von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der letzten Runde ihre erspielten Jetons auf zwei Zahlen - und gewinnen. Damit siegt das Duo gegen ProSieben und erspielt sich mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit.Heute Abend um acht Minuten nach Acht (20:08 Uhr) zeigt ProSieben "Joko & Klaas: Festakt zur Umbenennung des Senders", dort feiern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Umbenennung von ProSieben. Der Sender wird dann für eine ganze Woche den Namen ProAcht tragen.Die Neujahrsgala von JKvsP7 erzielt in der Prime Time gute 10,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Tagesmarktanteil von schönen 10,3 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben den Neujahrstag."Joko & Klaas: Festakt zur Umbenennung des Senders" - heute, Donnerstag, 2. Januar 2025, um 20:08 Uhr, auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard Bewegtbild; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.01.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5941072