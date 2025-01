© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der chinesische Automobilhersteller BYD hat im Dezember 2024 514.809 NEV-Fahrzeugen (New Energy Vehicles) verkauft. Dies markiert den dritten Monat in Folge mit mehr als einer halben Million verkauften Einheiten.Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 50,95 Prozent. Gegenüber Oktober stiegen die Verkaufszahlen um 1,6 Prozent. Von den verkauften NEVs entfielen 509.440 Einheiten auf Personenkraftwagen. Die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) stiegen um 9 Prozent auf 207.734 Einheiten. Plug-in-Hybride (PHEVs) legten sogar um 101,9 Prozent auf 301.706 Fahrzeuge zu. Der Absatz von kommerziellen NEVs wuchs von 865 Einheiten im Vorjahr auf 5.369 Einheiten an, …