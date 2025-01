Unterföhring (ots) -Die buntesten und witzigsten Wettrennen des Winters gibt es ab Mittwoch, 8. Januar 2025, in SAT.1. Dann startet der internationale Event-Show-Hit "Murmel Mania" in eine neue Staffel. Moderation und Spielleitung der Family-Entertainment-Show übernimmt in den neuen "Murmel Mania"-Ausgaben Mirja Boes. Gemeinsam mit Kommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld hält sie ihre prominenten Spielerinnen und Spieler auf rasantem Kugel-Kurs:- Am Mittwoch, 8. Januar, versuchen die Moderatoren Arabella Kiesbauer, Ross Antony und Isabel Varell ihr Murmelglück- Am Mittwoch, 22. Januar, wagen sich die Köche Alexander Kumptner, Meta Hiltebrand und Mario Kotaska auf die Murmelbahn- Am Mittwoch, 29. Januar, murmeln die Schauspielerinnen Anna Thalbach, Meltem Kaptan und Elena Uhlig um die WetteIm "Murmel Mania"-Finale am Mittwoch, 5. Februar 2025, treten die Gewinner der Ausgaben gegeneinander an. Dann entscheidet sich, welcher Promi sich zum großen Murmel-Champion bei "Murmel Mania" schnippt.Umgesetzt wird "Murmel Mania" von Cheerio Entertainment, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios, gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions."Murmel Mania" - neue Folgen ab Mittwoch, 8. Januar 2025, in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5941349