Vor einem Trump-Hotel in Las Vegas ereignete sich am Mittwochmorgen eine rätselhafte Explosion. Ein Cybertruck ging dort in Flammen auf, was einen Insassen das Leben kostete und weitere sieben Personen verletzte. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch ungeklärt. Die Behörden verfolgen momentan verschiedene Erklärungsansätze.Anzeige:Recht schnell wurden Vermutungen darüber angestellt, dass die Explosion in einem Zusammenhang zum Attentat in New Orleans stehen könnte. Hinweise zur Terrororganisation "Islamischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...