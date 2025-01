Für den Ausbau der Windenergie hat die Ampel nach schwierigen Jahren eine echte Zeitenwende herbeigeführt. So gab es im Jahr 2024 so viele Neugenehmigungen für die Windenergie an Land wie nie zuvor. Im Jahr 2024 erreichten Zuschläge und Neugenehmigungen für die Windenergie an Land noch nie dagewesene Größen. Daher blickt die Branche optimistisch auf das Jahr 2025. "Die starke Teilnahme an der letzten Ausschreibung des Jahres 2024 hat für das Jahr ein bezuschlagtes Volumen von über 10.000 Megawatt ...

