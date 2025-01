In Regionen mit viel erneuerbaren Energien sind oftmals die Netzentgelte entsprechend höher. Dabei wird der günstige Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen bundesweit verbraucht und nicht nur dort, wo er erzeugt wird. Über eine Umlage, die alle Anschlüsse gleichermaßen zahlen sollen, werden Kosten nun auf alle Schultern verteilt. Im Gegenzug können die regionalen Verteilnetzbetreiber ihre Netzentgelte verringern. Im diesem Jahr sinken die Netzentgelte, zumindest in zehn Bundesländern. In den Stadtstaaten sowie in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland steigen sie hingegen. ...

