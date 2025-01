© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Sind die großen US-Techwerte zu hoch bewertet? Trotz ihrer historisch hohen Dominanz können Nvidia, Apple und Co. mit soliden Fundamentaldaten und starkem Gewinnwachstum punkten, betont JP Morgan.Die "Glorreichen Sieben" prägen weiterhin die US-Börsenlandschaft. Mit einem Anteil von fast 35 Prozent an der Marktkapitalisierung des S&P 500 und über 70 Prozent der Ertragssteigerungen seit 2023 haben die sieben Tech-Giganten wie Amazon, Nvidia und Co. die Entwicklung der Märkte nachhaltig geprägt. Doch sind diese Bewertungen Vorboten einer neuen Technologieblase, wie sie im Jahr 2000 zu beobachten war? Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management, sieht klare …