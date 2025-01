Renk will Cincinnati Gearing Systems, kurz CGS, übernehmen. Das wird am Heiligen Abend bekannt. CGS wurde 1907 gegründet und sitzt in Mariemont (Ohio). Das Unternehmen entwickelt und fertigt Präzisionsgetriebe und Antriebstechnologien sowie Komponenten und Ersatzteile für den militärischen und industriellen Bereich. Dabei liegt der Fokus auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...