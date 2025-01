AUSTIN (dpa-AFX) - Dämpfer für den US-Elektroautobauer Tesla: Im vergangenen Jahr wurden weniger Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert, als geplant. 2024 gingen rund 1,79 Millionen Autos an die Endkunden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Austin (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Tesla-Chef Elon Musk hatte sich hingegen zum Ziel gesetzt, im Schlussquartal 515.000 Autos auszuliefern und so im Gesamtjahr 2024 ein "leichtes Plus" im Vergleich zu 2023 zu schaffen, als das Unternehmen 1,81 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert hatte. Tatsächlich gingen im vierten Quartal 495.570 Autos nun an die Endkunden. Die Zahl blieben damit auch hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Aktie fiel vorbörslich um 2,7 Prozent./lew/he