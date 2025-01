Die Jahresauswertung von Energy-Charts des Fraunhofer ISE zeigt, dass die Photovoltaik-Anlagen im vergangenen Jahr etwa 72,2 Terawattstunden Solarstrom erzeugten, wovon 12,4 Terawattstunden in den Eigenverbrauch flossen. Der Anteil der Photovoltaik an der öffentlichen Nettostromerzeugung betrug 14 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung hat mit 62,7 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht. Dabei war die Windkraft mit 136,4 Terawattstunden erneut die größte Stromerzeugungsquelle in Deutschland und erreichte einen Anteil von 33 Prozent, wie die am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...