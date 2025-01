Am Donnerstag-Nachmittag hat Tesla Auslieferungszahlen für das dritte Quartal respekitve das Gesamtjahr 2024 präsentiert. Mit 495.570 ausgelieferten Einheiten blieb der E-Auto-Pionier hinter den Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten zurück. diese hatten im Schnitt mit 512.277 Einheiten Doch damit nicht genug: Der von Elon Musk geführte Autobauer verbuchte im Gesamtjahr so insgesamt 1.789.226 ausgelieferte Stromer. Das bedeutete den ersten Rückgang bei den Auslieferungszahlen in der Unternehmensgeschichte. ...

