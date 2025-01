DJ S&P Global: US-Industrie-PMI sinkt im Dezember leicht

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember weniger stark als zunächst angenommen verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 49,4 von 49,7 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 48,3 erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes war den fünften Monat in Folge rückläufig, und zwar so deutlich wie seit anderthalb Jahren nicht mehr", teilte S&P Global mit. Der Produktionsrückgang habe im Allgemeinen einen Rückgang der Auftragseingänge widergespiegelt.

January 02, 2025 09:54 ET (14:54 GMT)

