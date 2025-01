USD/CAD steigt über 1,4400, während der US-Dollar ein neues Zweijahreshoch erreicht - Es wird erwartet, dass die Fed in diesem Jahr einen moderaten Zinssenkungszyklus verfolgt - Investoren warten auf die US ISM EMI Daten für das verarbeitende Gewerbe im Dezember - Die USD/CAD-Paarung steigt im europäischen Handel am Donnerstag auf fast 1,4420. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...