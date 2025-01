Am ersten Handelstag des Jahres hat der EUR/USD-Kurs ein neues Tief bei 1,0310 erreicht - der niedrigste Stand seit mehr als zwei Jahren. Der US-Dollar zeigt weiterhin Stärke, was vor allem an den jüngsten Arbeitsmarktdaten und den Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) liegt. Der Dollar-Index (DXY) kletterte über die Marke von 108,80, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...