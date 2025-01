DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: Pierer Industrie AG verstärkt Vorstand

Wels (pta/02.01.2025/18:05) - * Gottfried Neumeister und Stephan Zöchling verstärken den Vorstand der Pierer Industrie AG * Stephan Zöchling soll in den Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG einziehen * Friedrich Roithner wechselt in die Pierer Konzerngesellschaft mbH

Gottfried Neumeister und Stephan Zöchling wurden mit Wirkung ab 1.1.2025 in den Vorstand der Pierer Industrie AG bestellt. Vorbehaltlich der Wahl in der Hauptversammlung soll Stephan Zöchling auch in den Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG einziehen.

Friedrich Roithner legt sein Mandat in der Pierer Industrie AG zurück und wechselt in die Geschäftsführung der Pierer Konzerngesellschaft mbH.

