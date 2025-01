NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Absatz des Elektroautobauers sei im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2024 hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Diese Entwicklung werfe Fragen nach dem Absatzwachstum 2025 auf. Keine Überraschungen habe es bei der stabilen Leasingquote gegeben./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2025 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2025 / 09:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014