MÄRKTE USA/Kleine Gewinne zum Start ins neue Jahr - Tesla schwach

DOW JONES--Mit kleinen Kursgewinnen starten die US-Börsen in das neue Jahr. Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index am Donnerstag um 0,5 Prozent auf 42.744 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 8 Punkte zu. Damit machen die Kurse einen geringen Teil der Verluste wett, die sie an den letzten Handelstagen des alten Jahres verzeichnet hatten. Stützend dürften dabei sinkende Anleiherenditen wirken. Beobachter rechnen allerdings mit dünnen Umsätzen, da aufgrund der verkürzten Handelswoche viele Marktteilnehmer vermutlich noch im Urlaub seien.

Unternehmensnachrichten von Rang gibt es nicht. Dafür müssen die Anleger einige Konjunkturdaten verarbeiten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche wider Erwarten. Etwas später folgen noch der Dezember-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in zweiter Lesung und die Bauausgaben aus dem November.

Der Dollar steigt zum Euro und zu einem Korb aus verschiedenen Währungen auf den höchsten Stand seit zwei Jahren; der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Die US-Währung wird weiter von der Annahme gestützt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr das Tempo ihrer Zinssenkungen drosseln wird. Im Anschluss an ihre Zinssitzung im Dezember hatte die Federal Reserve einen falkenhaften Ausblick gegeben.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen weiter, erholen sich aber nach den besser als erwartet ausgefallenen Erstanträgen von ihren Tagestiefs. Sie hatten Ende Dezember deutlicher zugelegt, wobei die Zehnjahresrendite zeitweise die Marke von 4,60 Prozent überwand. Die Renditen seien stärker gestiegen, als es die auf dem neuen Fed-Ausblick basierenden Zinserwartungen rechtfertigten, kommentiert ein Beobachter. Diese Entwicklung werde nun korrigiert. Von den sinkenden Marktzinsen profitiert der Goldpreis. Die Feinunze verteuert sich um 0,9 Prozent.

Deutlicher um bis zu 2 Prozent nach oben geht es mit den Ölpreisen. Die Akteure am Ölmarkt setzen auf eine Belebung der chinesischen Nachfrage, wie es heißt. Zwar hatten die Dezember-Einkaufsmanagerindizes gezeigt, dass sich die Aktivität der chinesischen Industrie abgeschwächt hat, doch äußerte sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache zuversichtlich, dass es mit der Wirtschaft wieder aufwärts geht. Im späteren Verlauf wird die staatliche Energy Information Administration die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA veröffentlichen.

Stärker unter Druck stehen Tesla, die Aktie verbillit sih um knapp 5 Prozent. Der E-Autobauer hat 2024 auf Jahresbasis zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Tesla lieferte im vierten Quartal 495.570 Autos aus und stützte sich dabei stark auf Werbeaktionen wie zinslose Finanzierungsangebote und kostenloses Supercharging, um Käufer zu locken. Das Ergebnis, ein Quartalsrekord, lag etwa 2 Prozent über dem des Vorjahres, verfehlte aber die rund 515.000 Fahrzeuge, die Tesla hätte verkaufen müssen, um das Ergebnis von 2023 auf Gesamtjahresbasis zu übertreffen.

Microstrategy erholen sich im Sog den Bitcoin um 2,6 Prozent. Das Softwareunternehmen kaufte im vergangenen Jahr große Mengen an Bitcoin. Die Aktie der Kryptobörse Coinbase gewinnt 1,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.744,38 +0,5% 200,16 +0,5% S&P-500 5.895,79 +0,2% 14,16 -0,2% Nasdaq-Comp. 19.319,28 +0,0% 8,49 +0,0% Nasdaq-100 21.039,24 +0,1% 27,07 +0,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -1,9 4,24 -19,6 5 Jahre 4,35 -2,9 4,38 35,3 7 Jahre 4,45 -3,1 4,48 47,9 10 Jahre 4,54 -2,8 4,57 66,4 30 Jahre 4,77 -1,5 4,78 79,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0313 -0,4% 1,0367 1,0384 -0,4% EUR/JPY 161,73 -0,7% 162,38 163,20 -0,7% EUR/CHF 0,9372 -0,1% 0,9378 0,9417 -0,1% EUR/GBP 0,8323 +0,6% 0,8274 0,8289 +0,6% USD/JPY 156,83 -0,3% 156,65 157,16 -0,3% GBP/USD 1,2392 -1,0% 1,2529 1,2526 -1,0% USD/CNH (Offshore) 7,3345 +0,0% 7,3203 7,3172 -0,0% Bitcoin BTC/USD 96.455,25 +1,9% 95.579,85 92.045,20 +1,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,17 71,72 +2,0% +1,45 +2,0% Brent/ICE 75,92 74,64 +1,7% +1,28 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,52 50,53 -0,0% -0,00 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.648,08 2.624,27 +0,9% +23,82 +0,9% Silber (Spot) 29,39 28,88 +1,8% +0,51 +1,8% Platin (Spot) 922,58 907,00 +1,7% +15,58 +1,7% Kupfer-Future 3,99 4,01 -0,3% -0,01 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

