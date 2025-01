München (ots) -Geschafft! Die deutsche U20-Auswahl zeigt viel Leidenschaft, Moral und Nervenstärke im Abstiegskrimi gegen Kasachstan, kommt dreimal zurück und siegt 4:3 - WM-Ziel Verbleib in der Top-Division bei der U20 erreicht. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", lobt U20-Trainer Tobias Abstreiter nach dem Krimi im Relegationssieg. Vor allem die Aufholjagd unter Druck "zeigt und beweist den großartigen Charakter dieser Mannschaft", hob Abstreiter hervor. Maxim Schäfer brachte das DEB-Team per Doppelpack auf Kurs. Zweifel an einem Sieg innerhalb der Mannschaft konnte der 17-Jährige nicht ausmachen. "Wir haben dennoch an uns geglaubt. Wir wussten, dass wir das holen."In der PENNY DEL schlägt weiterhin jeder jeden: der vormals Letzte Düsseldorf schickt den Spitzenreiter Ingolstadt mit 4:1 zurück nach Bayern und verweist nun Augsburg auf den letzten Platz. Düsseldorfs Tyler Gaudet schwelgt schon: "Es ist ein großartiges neues Jahr für uns." Die DEG hatte zuvor Laurin Braun verpflichtet - ein Mentalitätsmonster, wie Sportdirektor Nikolaus "Niki" Mondt hofft: "Das ist ein super Typ, ein super Charakter und er hat auch eine sehr gute Mentalität und ich bin sehr glücklich, zu dem Zeitpunkt einen solchen Spieler bekommen zu haben." Mondt schließt die Verpflichtung eines weiteren Stürmers nicht aus: "Es muss aber passen." Die Verpflichtung vom Ex-Mannheimer David Wolf ist offenbar endgültig vom Tisch: "Er ist kein Thema in Düsseldorf."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips des Relegationsspiels der U20-WM zwischen Deutschland und Kasachstan in Kanada sowie das Top-Spiel DEG gegen Ingolstadt - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag, ab 19.00 Uhr, mit der DEL-Konferenz - unter anderem mit den Eisbären Berlin sowie dem EHC Red Bull München. Highlight: das Winter Game am Samstag ab 17 Uhr vor über 42.000 Zuschauern im einstigen Waldstadion.PENNY DEL: Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 4:1Dicke Überraschung! Düsseldorf, vor dem Spiel noch Tabellenletzter, düpiert Tabellenführer Ingolstadt deutlich. Besonders Drake Rymsha glänzte mit zwei Toren. Der zwischenzeitliche Führungstreffer von Morgan Ellis bleibt letztlich Makulatur. Ingolstadt ist weiter Tabellenführer, die DEG hingegen verlässt den Abstiegsplatz.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=U2dNcXVzZzlLODZ3TDhuWkttTGtPR3RYczNycWtybkpaNFhrNFRvYzFmWT0=Nikolaus "Niki" Mondt, Sportdirektor DEG, gratuliert zunächst der deutschen U20 zum Klassenerhalt: "Ich habe eigentlich alles gesehen. Der Klassenerhalt ist brutal wichtig - und auch verdient, weil ich finde, dass sie eine sehr gute WM gespielt haben. Das ist natürlich eine Mördergruppe gewesen, mit drei Hochkarätern. Aber da haben sie trotzdem gut mitgespielt. Heute war es in Betrachtung der ganzen WM verdient."...zu Neuzugang Laurin Braun: "Es wird sich zeigen, wie wichtig er sein kann. Aber ich bin froh, dass wir nicht nur einen Spieler dazugewonnen haben, um häufiger mit 12 Stürmern antreten zu können, sondern auch einen mit Qualität bekommen haben. Ich kenne den Lolle auch schon ein bisschen länger. Die Eishockey-Welt ist klein. Das ist ein super Typ, ein super Charakter und er hat auch eine sehr gute Mentalität und ich bin sehr glücklich, zu dem Zeitpunkt einen solchen Spieler bekommen zu haben....zu Spekulationen um eine Verpflichtung von David Wolf: "Nein, er ist kein Thema in Düsseldorf."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R1l2cUU2R05RSDBHZHZTM05ybDB1VEJicE92YXFpSG9tbXBvRHI2VGtmWT0=Tyler Gaudet, Spieler Düsseldorf: "Es war ein großartiges Spiel für uns. Wir sind rausgegangen und haben uns den Sieg geholt. Es ist ein großartiges neues Jahr für uns. Sie kommen hart raus. Deshalb mussten wir etwas einfacher spielen, mussten die Pucks kriegen und mussten in ihrer Zone die blauen Linien kontrollieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MWpPMUtTRHBZbXRjZm1oNVIwY0JUd0tLalVRbEVzekZndWpOd0R6ckltWT0=Daniel Pietta, Spieler Ingolstadt: "Ja, auf jeden Fall war das vermeidbar. Wenn wir so gespielt hätten, wie wir uns das vorgenommen haben, wie wir es schon gemacht haben, auf jeden Fall. So wie wir heute aufgetreten sind, ist es egal gegen wen schwer. Düsseldorf hat es auch gut gemacht, zur richtigen Zeit die Tore geschossen, aggressiv gespielt. Ich glaube, man kann davon sprechen, dass der Wille bei Düsseldorf heute größer war als bei uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUZ4ZXNnUWpxRmQxSUw3TTAycGE1d3JadEhlRWJmdjMvcjZrYVVqVkVVcz0=U20 WM Relegation: Deutschland - Kasachstan 4:3Die DEB-U20 sichert sich dramatisch den Klassenerhalt! Nach dem 1:3 zu Beginn des 2. Drittels war das Abstreiter-Team kurzzeitig abgestiegen. Ein Doppelschlag binnen 21 Sekunden durch Maxim Schäfer, der an diesem Abend doppelt traf, sowie ein Traumtor von Kapitän Edwin Tropmann brachten Deutschland wieder auf Kurs. Im letzten Drittel traf Julius Sumpf zum vielumjubelten Sieg, der die DEB-U20 in der Top-Division hält. Kasachstan hingegen steigt ab.Die Highlights: https://www.youtube.com/watch?v=_jdfHvSCbIMJubel und Erleichterung: Deutschland gewinnt gegen Kasachstan und bleibt in der Top-Division. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NVZtZ1NwMHBaRXhjYWlhREkyNXJ3TFRYcXBvTFhaa2lvL2ZOVmRGL3hWdz0=Tobias Abstreiter, Trainer Deutschland: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie das in so einem entscheidenden Spiel geschafft haben und wie wir nach einer 3:1-Führung für die Kasachen wieder ins Spiel gefunden haben. Das zeigt und beweist den großartigen Charakter dieser Mannschaft. Ich habe es der Mannschaft gesagt: Sie können wirklich stolz sein."...zu den Schwierigkeiten im Spiel: "Nach dem 1. Drittel gab es ein paar Situationen, die wir abstellen mussten. Gerade im Spiel mit der Scheibe einfache Entscheidungen treffen, damit wir weiterhin in der Vorwärtsbewegung bleiben. Im zweiten Drittel war es auch die ein oder andere Strafzeit, die uns das Leben schwer gemacht hat. Nach dem 1:3 hat uns das Powerplay zurückgebracht. Im 3. Drittel sind wir dank des Powerplays in Führung gegangen. Das Unterzahlspiel und die Defensivleistung der gesamten Mannschaft waren ausschlaggebend für den knappen Sieg."Maxim Schäfer, Spieler Deutschland, zu seinem Doppelpack: "Es fühlt sich super toll an. Dadurch, dass ich die zwei Tore geschossen habe, war das sehr gut für uns. Aber es war auch eine sehr gute Teamleistung von uns."...zu etwaigen Zweifeln am Klassenerhalt nach dem Rückstand: "Wir haben nicht daran gezweifelt. Wir haben dennoch an uns geglaubt. Wir wussten, dass wir das holen."Kai Hospelt, MagentaSport-Experte, zu Deutschlands Defiziten im Vergleich zur internationalen Spitze: "Man muss es sagen: Was die anderen Nationen uns in diesem Turnier voraushaben, ist es, die Fehler des Gegners wirklich zu bestrafen. Da bräuchten wir noch eine kleine Steigerung, weil die Kasachen auch was anbieten. Aber dann müssen wir das auch nehmen. So hart das manchmal klingt, aber da muss man diese Kaltschnäuzigkeit haben." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SEpLY0N0MnMzZWpNY2s1bTg2TEdtNVlHMklEVE1pbmk3bWxLdGU0WE5vdz0=Kasachstan schockt die DEB-U20: Assanali Ruslanuly bringt die Kasachen in Führung. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bDB3d2V3dm9tQklpeXEvSGRMTDBVOVV2UktuMTZxYmhTVXlTT093eVZwaz0=Perfekte Antwort: Nur acht Sekunden nach dem Treffer gleicht Maxim Schäfer aus! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cGNMNlRRUXk1OEtrMkN4UHMxNlh1N3JaR1R5eVg0ZS9WUEowNDF0cE02az0=Doppelschlag! Maxim Schäfer und Kapitän Edwin Tropmann gleichen im Powerplay für die DEB-U20 zum 3:3 aus! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZFhqODhscTZWbGZIRG4zU29FeTV3K0phNVV1TlJWbWdpa0d5WGNVU1BoYz0=Spiel gedreht! Julius Sumpf erzielt das dritte Powerplay-Tor für das Abstreiter-Team. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cHUvWHZpWnVSRDNNcmFZeXpHR1A3Qy9GVFl1eTA0K1BaeHNCeTRNRGI5dz0=Winter Game: Mannheims Ziel vor dem größten Derby aller Zeiten: "Wir haben etwas gut zu machen!"Das neue Jahr fängt ja gut an! Am Samstag, 4. Januar 2025, steigt im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main mit dem "DEL WINTER GAME powered by MagentaSport" das wohlgrößte Derby zwischen den Löwen Frankfurt und Adler Mannheim. Ein Open Air-Spektakel, schon ab 17 Uhr live bei MagentaSport, mit starken Innovationen, die es so in der PENNY DEL noch nie gab: Live-Bilder aus den Kabinen, Ansprachen der Trainer, Kamera auf dem Eis, erstmalig Live-Drohnen-Bilder, die den Eishockey-Produktionsstandard in Deutschland auf ein neues Level heben werden. Die sportliche Brisanz ist sowieso vorhanden: Frankfurt gewann die beiden letzten Derbys. "Wir haben etwas gutzumachen", fordert Geschäftsführer Matthias Binder.Beim letzten Open-Air-Spiel zwischen den Haien und den Adler Mannheim sorgten rund 40.000 Zuschauern für eine einmalige Atmosphäre in Köln. In Frankfurt wird mit noch mehr Fans gerechnet: bis Donnerstag lag der Vorverlauf offiziell bei rund 42.000 -Tickets es soll das größte Derby aller Zeiten mit einem ansprechenden Rahmenprogramm werden. Allein 10 000 Tickets gingen nach Mannheim. MagentaSport startet die Live-Übertragung bereits um 17 Uhr, Bully ist um 18 Uhr.So hat der Fan ein DEL-Spiel noch nie gesehen!Zum DEL WINTER GAME setzt MagentaSport auf geballte Kompetenz und Innovation: Mit Sascha Bandermann als Moderator, Basti Schwele kommentiert. Ronja Jenike und Rick Goldmann sind als Experten im Einsatz, Konstantin Klostermann interviewt zahlreiche prominente Gäste.Um das Spiel werden neue Maßstäbe gesetzt: nach der tollen Premiere und positiven Fan-Reaktionen beim Deutschland Cup wird "Kabinen-TV" nun erstmalig in der DEL live gezeigt. U 20 WM (live und kostenlos)
ViertelfinalsAb 23.00 Uhr: Finnland - SlowakeiAb 01.30 Uhr: Tschechien - KanadaPENNY DEL, 33. SpieltagFreitag, 03.01.2025Ab 19 Uhr in der Konferenz, ab 19.25 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters, Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, Kölner Haie - EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings - Grizzlys WolfsburgDEL WINTER GAME am 04.01.2025ab 17.00 Uhr: Löwen Frankfurt - Adler Mannheim 