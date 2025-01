Berlin - Nach Ansicht des Wirtschaftsexperten Bert Rürup steckt Deutschland in einer schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg und dem Abrutschen in die Dauerrezession. "Eine so zähe, langanhaltende Krise hatten wir noch nie in Deutschland", sagte Rürup der "Bild" (Freitagausgabe).Dem alten erfolgreichen deutschen Wirtschaftsmodell drohe das Aus. "Es gab tiefere Einbrüche - zu Beginn der Corona-Pandemie, aber aus diese wurden rasch wieder aufgeholt. Jetzt aber geht es um die Zukunftsfähigkeit des deutschen Geschäftsmodell, dem Export hochwertiger Industrieprodukte", erklärte der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Darmstadt. "Dieses auf Freihandel gestützte Geschäftsmodell der Globalisierung ist zum Auslaufmodell geworden." Deutschlands Wohlstand sei bisher vorrangig auf dem Export der Industrie gegründet. "Nun steht unser Erfolgsmodell als Exportnation zur Disposition", so Rürup.Die Neuwahlen im Februar kämen daher gerade rechtszeitig. "Es ist ein Glück, dass wir so bald Neuwahlen haben", sagte er. Aufgabe für den nächsten Kanzler sei es, "dringend die Abschreibungsbedingungen für die Wirtschaft zu modernisieren". Diese müssten an den Stand der modernen Technik angepasst werden. "Zudem müssen massive Investitionen zur Modernisierung der Infrastruktur getätigt - in die physische und die digitale", so Rürup.