Das Jahr 2024 endete mit einem Wachstum der spanischen Exporte von frischem Obst und Gemüse um 6 %, die über 18 Milliarden EUR erreichten, so die Schätzungen des spanischen Verbandes FEPEX. "Ein Jahr, in dem zudem die Importe stark angestiegen sind, bis Oktober um 12 %, und in dem auch die Besorgnis über bestimmende Faktoren im Produktionsbereich wie den Mangel an...

