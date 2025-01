DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORDLB - Die NordLB steuert nach einer mehrjährigen Restrukturierung auf einen im Vorjahresvergleich deutlich höheren Gewinn 2024 zu, doch die Träger erwarten keine Dividende. "Nein, das ist nicht vorgesehen", sagte Cord Bockhop, seit Mitte 2024 Präsident des mit knapp 9 Prozent an der Landesbank beteiligten Sparkassenverbandes Niedersachsen und Mitglied im NordLB-Aufsichtsrat, im Interview mit der Börsen-Zeitung. Die Bank, die im ersten Halbjahr 2024 mit 195 Millionen Euro einen um 79 Prozent höheren Nachsteuergewinn verbuchte als im gleichen Vorjahreszeitraum, will ihre Zahlen für den abgelaufenen Turnus am 25. März vorstellen. (Börsen-Zeitung)

SOLARIS - Das Berliner Fintech Solaris steht nach Informationen des Handelsblatts kurz vor dem Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. Dabei werde das Unternehmen vermutlich rund 150 Millionen Euro einsammeln, sagten zwei mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Angeführt werde die Finanzierungsrunde vom japanischen Investor SBI, der damit auch die Mehrheit an Solaris erwerben werde. "Die Solaris hat einen wichtigen Meilenstein in ihrem Finanzierungsprozess erreicht", erklärte ein Solaris-Sprecher. Eine Gruppe von Investoren und Partnern habe ein abgestimmtes Finanzierungskonzept entwickelt, das den Anteilseignern zur Abstimmung vorgelegt wurde. "Das finale Investment Agreement soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden", fügte der Sprecher hinzu. (Handelsblatt)

LILIUM - Ein Investorenkonsortium will das Startup aus dem Insolvenzverfahren herauskaufen. Hinter dem neuen Eigentümer steckt die Mobile Uplift Corporation GmbH, laut Lilium eine Gruppierung von europäischen und nordamerikanischen Geldgebern. Die Initiatoren dieses Konsortiums sind der Berliner Geldgeber Earlybird und die Münchner Beteiligungsgesellschaft General Capital. Sie haben die Zweckgesellschaft Mobile Uplift Corporation gegründet und nun auch neue Geldgeber herangeholt. Mehr als 200 Millionen Euro fließen in das neue Lilium, wie die Eigentümergesellschaft bekannt gab. Die jüngste Kapitalerhöhung wurde am 30. Dezember 2024 beschlossen und direkt notariell beglaubigt. Der größte Anteil stamme von zwei neuen Venture-Capital-Gebern, wie Wirtschaftswoche aus dem Unternehmensumfeld erfahren hat: der Immobilieninvestor Fifth Wall aus den USA und ein europäischer Fonds. (Wirtschaftswoche)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2025 00:15 ET (05:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.