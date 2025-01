Zürich - Der US-Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken über Nacht leicht nachgegeben. Damit konnte der Dollar den Aufwärtstrend des Vortages nicht fortsetzen. Am frühen Freitag wird der Greenback zu 0,9113 Franken gehandelt. Am Vorabend waren es noch 0,9135. Allerdings ist dies noch immer deutlich mehr als am Donnerstagmorgen (0,9051). Das Euro/Franken-Paar tritt mehr oder weniger auf der Stelle und wird wie am Vorabend zu 0,9364 gehandelt. Zum ...

