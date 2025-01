DJ PTA-News: Veganz Group AG: Veganz Käsealternative bei Penny in Aktion

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ludwigsfelde (pta/03.01.2025/09:03) - Die hochwertige vegane Käsealternative Cremebert der Veganz Group AG ist bei Penny unter der Marke Food for Future ab sofort national in allen Penny Märkten verfügbar.

Mit seiner cremigen Konsistenz und in natürlicher Bio-Qualität erfreut sich diese Käsealternative bei Konsument:innen großer Beliebtheit. Durch die Aktion weitet die Veganz Group AG die Verfügbarkeit ihrer preisgekrönten Käsealternativen aus. Nach erfolgreichen Listungen bei Edeka und Rewe sind die leckeren Produkte - wahlweise auf Blumenkohl oder Cashewbasis - in einem weiteren Vertriebskanal verfügbar.

Veganz hat 2024 das Geschäft für Käsealternativen der Marken Veganz und Happy Cheeze erfolgreich neu strukturiert, sowie die Produktionen und Sortimente optimiert. Die Unit verzeichnet seit dem vierten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum, dass sich auch im Q1 2025 fortsetzen wird. Im Vergleich zum Vorjahr wird von 8% Umsatzwachstum ausgegangen. Mit wettbewerbsfähiger Preisstellung, Bio-Qualität und innovativem Portfolio können die Produkte bei den Kunden und Konsumenten punkten.

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist innovativer Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel und hat die Marken Veganz, Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und Orbifarm im Portfolio. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Milchalternativen, Käsealternativen und Fleischalternativen. Die Produkte sind im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparentes Unternehmen ist die Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

