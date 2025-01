Zürich - Zum Wochenschluss zeigt sich der Franken in einem eher ruhigen Umfeld leicht erstarkt. So notiert der Euro aktuell bei 0,9354 Schweizer Franken und damit etwas tiefer um als am frühen Morgen. Auch der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,9094 Franken gehandelt. Derweil zeigt sich der Euro gegenüber dem US-Dollar bei einem Stand von 1,0283 kaum verändert. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung deutlich unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...