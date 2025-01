Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit leichtem Minus!

Nachdem der DAX® sich kurzzeitig über die Marke von 20.000 Punkten setzte, ging es für ihn wieder nach unten. Derzeit notiert der deutsche Leitindex bei rund 19.928 Punkten, knapp 0,5 Prozent tiefer im Vergleich zum Vortag. Damit konnte er nicht an seinen positiven Jahresstart anknüpfen. Die Marke von 20.000 Punkten wird im Handelsjahr 2025 eine bedeutsame Rolle spielen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Novartis.

Der schweizer Biotechnologie- und Pharmakonzern stand zum Ende des Jahres 2024 vor rechtlichen Herausforderungen in den USA. Dabei ging es erneut um Schmiergeldvorwürfe. Die Aktie verlor in den vergangenen 6 Monaten an rund 7 Prozent. Dennoch sehen Analysten Potential in der Aktie. Auch Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall stehen wiedermals im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns musste jüngst einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Im letzten Monat gab das Papier rund 8,5 Prozent ab. Und auch heute notiert die Aktie im Xetra-Handel 0,8 Porzent tiefer bei 599,20 EUR. Der Vorstandschef hat dennoch angekündigt den Umsatz bis 2027 zu verdoppeln. Und die Nachfrage im Rüstungssektor bleibt hoch. Außerdem erhöht Rheinmetall seinen Marktanteil stetig, wie zum Beispiel durch die Übernahme von Loc Performance in den USA. Ob das Papier sich von der Marke bei knapp 600 EUR lösen kann wird sich zeigen. Zuletzt bleiben auch Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy gefragt. Die Aktie konnte sich gestern um 3,59 Prozent erholen und notiert damit wieder über der Marke von 300 USD. Durch ihre hohe Volatilität bleibt die Aktie interessant für Trader.Das Papier stand in den letzten Wochen unter Druck und auch die Aufnahme in den Nasdaq-100® stoppte den Abwärtstrend nicht. Auf Monatssicht ist die Aktie um ganze 23 Prozent gefallen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD30T2 6,58 19944,78 Punkte 20595,97 Punkte 31,20 Open End DAX® Call UG0UW0 7,87 19961,78 Punkte 19204,75 Punkte 26,63 Open End DAX® Call UG0FS9 3,18 19961,78 Punkte 19683,00 Punkte 72,74 Open End DAX® Call HD818V 10,71 19961,78 Punkte 18917,32 Punkte 18,56 Open End DAX® Put UG0WGC 2,14 19944,78 Punkte 20139,95 Punkte 84,76 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.01.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 1,55 600,80 EUR 700,00 EUR 9,74 19.03.2025 voestalpine AG Call HD95BC 0,71 17,96 EUR 22,00 EUR 6,87 17.09.2025 DAX® Call UG17XW 1,24 19958,78 Punkte 20000,00 Punkte 77,36 10.01.2025 DAX® Call UG17XY 0,50 19958,78 Punkte 20200,00 Punkte 116,88 10.01.2025 Novartis AG Call HD4FHN 0,58 88,77 CHF 85,00 CHF 10,92 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.01.2025; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Cameco Corp. Long HD7C9L 3,09 52,155 USD 45,65 USD 8 Open End DAX® Long HD1KCR 0,65 19965,78 Punkte 19226,82 Punkte 25 Open End Sixt SE Long HC3WYC 1,59 78,80 EUR 52,71 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 1,83 599,80 EUR 517,82 EUR 7 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,01 297,50 USD 200,06 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.01.2025; 10:40 Uhr;

