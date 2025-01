Das Papier von Verona Pharma kann zum Start in das neue Kalenderjahr an die exzellente Performance aus dem Vorjahr anknüpfen. Am ersten Handelstag 2025 markierte der Biopharma-Überflieger aus dem vergangenen Jahr abermals ein neues Allzeithoch. Doch aus charttechnischer Sicht wird die Luft zusehends dünner.Ausgehend vom 52-Wochen-Tief bei 11,39 Dollar konnte sich der Titel inzwischen mehr als vervierfachen. Die neue Bestmarke vom 2. Januar liegt nun bei 48,91 Dollar. Verona Pharma wird damit an ...

