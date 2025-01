Noch am Donnerstag war die Aktie von Airbus der stärkste Werte im deutschen Leitindex. Am heutigen Freitag ist sie jedoch am anderen Ende zu finden. Sie gehört zu den stärksten Verlierern des Tages im DAX. Und zieht auch die Aktie von MTU Aero Engines mit nach unten. Grund sind Äußerungen eines Insiders zu den Absatzzahlen.Am Donnerstag hatte kurz vor Handelsschluss die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der Flugzeugbauer sein Jahresziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...