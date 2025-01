Berlin - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) dringt auf rasche Hilfen zur Stabilisierung Syriens."Es geht darum, die jetzt bestehende Chance einer Stabilisierung Syriens zu nutzen und deshalb zu unterstützen", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Das ist eine Voraussetzung dafür, dass syrische Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückkehren werden können. Eine Garantie ist das nicht, aber es wäre töricht, diese Möglichkeit verstreichen zu lassen.""Weite Teile des Landes sind nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg zerstört. 90 Prozent der Bevölkerung leben in Armut und sind auf Hilfe angewiesen. Die Unterstützung wird also akut gebraucht, um den Menschen vor Ort eine Bleibeperspektive zu geben. Nur wenn in Syrien Kinder in die Schulen gehen können, und die Menschen etwas zu essen und ein Einkommen haben, kann sich die Übergangsphase positiv entwickeln."Sie fügte hinzu: "Mit einer gestärkten Zivilgesellschaft kann ein Syrien entstehen, in dem unterschiedliche Volksgruppen sowie Männer und Frauen friedlich und gleichberechtigt leben können. Jetzt bei der Unterstützung zu zögern, könnten wir später bitter bereuen."