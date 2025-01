NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die jüngst veröffentlichten Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das vergangene Quartal hätten seinen Erwartungen entsprochen, aber die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit steige das Risiko für die Konsens-Gewinnschätzung für 2024, die im Jahresverlauf bereits um über ein Drittel gesunken sei. In Gefahr sieht Brinkman auch die Rally der Aktie seit den US-Wahlen Anfang November auf ein Rekordhoch im Dezember. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung beinhalte der Wahlausgang erhebliche Ergebnisrisiken, warnt der Experte: Der vorgeschlagene, mögliche Wegfall etlicher staatlicher Subventionen könnte Tesla in einer Größenordnung von 40 Prozent des erwarteten Konzerngewinns (Ebit) von 2024 belasten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 06:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2025 / 06:30 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014