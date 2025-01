Die People's Bank of China (PBOC) kündigte am Freitag an, dass sie ihren Leitzins von derzeit 1,5 Prozent "zu einem geeigneten Zeitpunkt" im Jahr 2025 senken werde, wie Reuters berichtet. Die chinesische Zentralbank sagte auch, sie werde der Rolle der Zinsanpassung Priorität einräumen und sich von "quantitativen Zielen" für das Kreditwachstum abwenden. ...

