Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 4. Quartal 2024

Am 5. November wurde Donald Trump mit deutlicher Mehrheit zum neuen US-Präsidenten gewählt.

Seitdem hat sich das Kursplus bei

- amerikanischen und asiatischen Aktien,

- im US-$

- sowie in Kryptowährungen

im Vergleich zu den ersten zehn Handelsmonaten des Jahres deutlich erhöht.

Asiatische Aktien notieren insbesondere seit anfangs Dezember deutlich fester, nachdem Trump einen signifikant milder als erwarteten Ausblick auf neue Handelszölle für Waren aus China ankündigte. Für Waren aus China, die in die USA importiert werden, soll ein Strafzoll von "nur" 10% anfallen - hingegen für Waren aus Mexiko oder Canada jeweils 25%.

Ferner rudert der neue US-Handelsminister Lutnick unmittelbar zurück, indem er die Zölle auf chinesische Waren lediglich als Vorschlag bezeichnete.

Spannend wird der 20. Januar, an dem Trump vereidigt wird. Hierzu hat er - einmal mehr formlos und ohne Protokoll - den chinesischen Präsidenten Xi Jinping eingeladen. Die Teilnahme war bis Fertigstellung dieses Marktberichts noch nicht bestätigt.

Zusammenfassend stehen aber die Signale von Trump in Richtung China auf Deeskalation, was eine sehr gute Basis für amerikanisches und asiatisches Wachstum in den nächsten Jahren bedeuten würde.

Die Kapitalmärkte sehen China schon heute bonitätsmäßig auf Augenhöhe mit den USA. Mitte November begab China eine kleinere Anleihen-Emission in US-$ auf nahezu identischem Rendite-Level wie die USA. Die Zeichnung war 20-fach überzeichnet, was einmal mehr die grundsätzlich starke Position Chinas unterstreicht. Die Emission wurde von den Chinesen in Saudi Arabien - und nicht mehr in Hong Kong - plaziert. Europa spielt hier keine Rolle mehr. Für weitere Details haben wir Ihnen hierzu einen Artikel aus der Financial Times vom 15. No- vember 2024 beigefügt.

(...)