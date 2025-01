Tallinn - Estlands Ministerpräsident Kristen Michal will, dass die Ukraine der Nato beitritt. "Jeder muss verstehen, dass es in der Region nur dann dauerhaft Frieden gibt, wenn die Sicherheit der Ukraine garantiert ist", sagte er dem "Spiegel". "Andernfalls könnte der Krieg nach einem Waffenstillstand immer wieder ausbrechen."Der Idee von europäischen Friedenstruppen in der Ukraine, wie unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sie aufgebracht hat, steht Michal hingegen eher skeptisch gegenüber. "Auch Friedenstruppen bräuchten Sicherheitsgarantien im Rücken", sagte er.Michal forderte den Westen auf, die Ukraine im Krieg gegen Russland noch stärker als bislang zu unterstützen. "Wenn russische Raketen Kyjiw treffen, warum sollte es dann umkehrt Restriktionen geben? Dieser Krieg wird nur dann enden, wenn Russland erkennt, dass es auf dem Schlachtfeld nicht vorankommt", sagte der estnische Ministerpräsident. "Das Einzige, was Putin respektiert, ist Stärke."