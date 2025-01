Bonn (ots) -Trump-Vertrauter Elon Musk beschimpft auf seiner Plattform X Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier und wirbt für die AfD. In Deutschland ist Wahlkampf, der Ton wird nicht nur hier zu Lande rauer.Eine Bundestagswahl in unsicheren Zeiten: Die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus wirft Schatten auf die transatlantischen Beziehungen, der Krieg in der Ukraine tobt unvermindert weiter und Europa steht vor großen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen.Während Frankreich von Regierungskrisen erschüttert wird, Österreich nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen FPÖ in einer politischen Blockade verharrt, und Polen, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, auf mehr militärische Zusammenarbeit drängt, richtet sich der Blick auf Deutschland und den Wahlkampf.Welche Erwartungen und Befürchtungen hegen internationale Beobachter im Hinblick auf die bevorstehenden Neuwahlen? Welche Vorstellungen haben andere Länder von einer neuen Regierung in Berlin? Welchen Einfluss üben globale Unsicherheiten, Kriege und Krisen, sowie mächtige Akteure wie Tech-Milliardär Elon Musk auf den deutschen Wahlkampf aus?Anke Plättner diskutiert mit:- Anne Mailliet, Deutschland-Korrespondentin "France 24", Frankreich- Kate Brady, Deutschland-Reporterin "Washington Post", USA- Jan Opielka, freier Journalist und Autor aus Polen- Andreas Rossmeissl, stellv. Chefredakteur "PULS 24", ÖsterreichPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5942509