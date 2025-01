Die Inflationsrate in der Türkei fiel im Dezember überraschend deutlich von 47,1 Prozent auf 44,4 Prozent im Jahresvergleich und lag damit unter den Markterwartungen, so Devisenanalyst Frantisek Taborsky von ING. TRY kehrt auf Abwärtstrend der letzten Wochen zurück "Die gestrigen Inflationszahlen aus Istanbul deuten auf ein Abwärtsrisiko hin. Das sind ...

