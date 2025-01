Deutsche Bank Aktien waren am Freitag mit einem Tagesgewinn von 0,95 Prozent einer der Gewinner im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 16,968 Euro, das Tageshoch hat man mit 17,068 Euro auf Xetra gesehen. Kurzfristig betrachtet befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, ob es weiter nach oben geht, entscheidet sich am Widerstand im Bereich um 17,50 Euro. Wenn man die aktuellen Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 5 x kaufen, ...

