Absoluter Wahnsinn!: Kursverdopplung in 10 Tagen! Die nächsten 100% stehen bereit!

Ideale Investitionsmöglichkeit im KI-Sektor gefunden! Aktie bricht aus! Alle Ampeln auf grün! Genialer Jahresauftakt macht Lust auf mehr!

Liebe Leserinnen & Leser,

+++ VERSES-AKTIE explodiert zum Jahreswechsel +++

"Was Einstein für die Physik war, ist Friston für die KI"

Menschen machen Unternehmen erfolgreich! Mitte 2023 konnte Verses AI (WKN: A3D776) Dr. Karl Friston für die Firma gewinnen. Dieser Personal-Coup schlug schon damals bei Branchen-Experten hohe Wellen! Denn Dr. Friston ist Professor für Neurowissenschaften am University College London, wissenschaftlicher Direktor des Wellcome Trust Centre for Neuroimaging und einer der weltweit führenden und meistzitierten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Erforschung des Gehirns und des Geistes (d. h. Computational Neuroscience und Artificial Intelligence). Er ist ein weltweit führender Experte in der Entwicklung und Anwendung von Active Inference und wurde 2016 von Semantic Scholar als Nr. 1 der einflussreichsten Neurowissenschaftler weltweit eingestuft.

Dr. Friston leitet und beaufsichtigt die KI-Forschung und -Entwicklung von Verses und spielt zugleich eine zentrale Rolle in der Forschung und Entwicklung der KI-Systemen der nächsten Generation.

Kurz vor Weihnachten kam Verses nun mit einem riesen Geschenk für die Anleger um die Ecke, denn der Vertrag mit dem Top-Neurowissenschaftler wurde gleich um mehrere Jahre verlängert! Überlegen Sie bitte: würde so ein hochangesehener Wissenschaftler, den jedes Unternehmen mit Kusshand einstellen würde, seinen Vertrag verlängern wenn er nicht zu 100% von seinem Engagement überzeugt wäre, dass hier etwas ganz Großes entstehen kann? - Mit Sicherheit nicht!

Kein Wunder, dass Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES, mächtig stolz sinngemäß kommentiert:

"Unsere Arbeit mit Professor Friston hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Seine revolutionären Theorien zur aktiven Inferenz waren von zentraler Bedeutung für die Schaffung und Weiterentwicklung von Genius sowie für unsere umfassenderen Initiativen im Bereich Cognitive Computing. Wir glauben, dass die Ergebnisse von Genius spektakulär waren, sind und werden und freuen uns darauf, nach den aufsehenserregenden Mastermind-Erfolgen in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse zu veröffentlichen."

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.verses.ai/press/verses-renews-agreement-with-chief-scientist-karl-friston-to-continue-innovation

Quelle: Verses AI

Dieses Unternehmen hebt sich deutlich von der Konkurrenz ab!

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum Verses AI die ideale Investitionsmöglichkeit im KI-Sektor darstellt:

Führende wissenschaftliche Forschung : VERSES und seine Mitarbeiter veröffentlichten bereits zahlreiche Artikel in Zusammenarbeit mit 20 Universitäten auf der ganzen Welt, darunter MIT, Oxford, Imperial College London, Max-Planck-Institut, McGill, Northeastern und dem National Institute for Physiological Sciences, Okazaki, Japan über die komplexe Wissenschaft fortschrittlicher intelligenter Software.

Regierungspartnerschaften : Das von VERSES geführte Konsortium wurde u.a. von der Europäischen Kommission ausgewählt, um die technologische Infrastruktur für die KI-Governance für autonome Drohnenaktivitäten zu entwickeln, und wurde Teil eines europäischen Konsortiumsprojekt zum Aufbau und der Förderung eines Exzellenznetzwerks für KI.

Einfluss auf Forschungs- und Beratungsunternehmen : VERSES erregt die Aufmerksamkeit von Organisationen wie Deloitte und Gartner Research und arbeitet mit Dentons, der weltweit größten Anwaltskanzlei, zusammen, um "The Future of Global AI Governance" zu publizieren.

Partnerschaften mit mehreren Fortune-500-Unternehmen : Die Vision von VERSES stieß bei mehreren großen Unternehmen auf Interesse und führte zu erfolgreichen Pilotprojekten und Partnerschaften. VERSES sicherte sich außerdem Verträge mit namhaften Logistik- und Apotheken-Einzelhandelsunternehmen.

FAZIT: Das war es noch lange nicht! Aktie rennt weiter…

Verses AI (WKN: A3D776) ist mit der Vertragsverlängerung des KI-Papstes Dr. Carl Friston ein weiterer riesen Coup gelungen! Das Unternehmen bietet mit seinen Assets eine einmalige Gelegenheit, in den KI-Boom zu investieren, mit einem beeindruckenden Managementteam und einer entwickelten Schlüsselinfrastruktur, die jeden Tag besser wird!

Quelle: Verses AI

Der Markt für Künstliche Intelligenz wächst rasant. Viele Unternehmen, die KI-Technologien entwickeln oder einsetzen, verzeichnen starkes Umsatz- und Gewinnwachstum. Investitionen in diese Unternehmen bieten die Möglichkeit, von diesem Wachstum zu profitieren.

KI wird zunehmend als strategisches Asset betrachtet, das entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit ist. Länder und Unternehmen investieren massiv in KI-Forschung und -Entwicklung, um ihre Position auf dem globalen Markt zu stärken.

Und das Wichtigste: KI ist nicht nur ein kurzfristiger Hype, sondern ein langfristiger Megatrend. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Integration von KI-Technologien in verschiedenste Bereiche des Lebens und der Wirtschaft bietet exzellente langfristige Investitionschancen.

Wir sind uns sicher: Die Kursexplosion dürfte hier gerade einmal begonnen haben und es liegt noch eine weite Strecke vor uns. Wer Google, Apple, Facebook oder Microsoft verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Jahrhundert-Chance! Denn all diese Unternehmen haben eine Gemeinsamkeit: wer zu lange gezögert hat, verpasste hunderte bzw. tausende Prozente an Renditen.

