Dürr hat mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie am Donnerstag ein starkes Kaufsignal geliefert. Seit dem 07. November gibt es vier Kaufempfehlungen in Folge, mit 40,00 Euro hat Hauck Aufhäuser Lampe das höchste Kursziel genannt und das liegt rund 85 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht günstiger ...

