Berlin - Vor dem Dreikönigstreffen der FDP kritisiert der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum Ausrichtung und Führungsstil von Parteichef Christian Lindner. "Unter Lindner sind parteiinterne Diskussionen von der Furcht geprägt, durch sie entstünde etwas Schädliches", sagte der Liberale "Zeit-Online"."Dabei ist der Diskurs das Lebenselixier für die Demokratie. Ohne Diskurs stirbt die Partei." Die FDP kommt am Montag in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Der 92 Jahre alte Baum gehört zu den prominentesten Liberalen.Bei "Zeit-Online" kritisierte er Lindner auch für seine positiven Aussagen zu Elon Musk. "Über die Annäherungsversuche von Lindner an Elon Musk sind meine Freunde und ich entsetzt. Ein Milliardär steigt in den Wahlkampf von Trump ein, er macht aus Politik ein persönliches Geschäft, um sich zu bereichern. Das ist doch irre. Hauptsache Staatsausgaben senken, Hauptsache Behörden zurechtstutzen - das ist doch kein Liberalismus mehr, sondern eine vulgäre Kettensägenideologie. Und nun gibt Musk auch noch eine Wahlkampfempfehlung für Deutschland ab: FDP? Nein, AfD."Angesprochen auf das Handeln der FDP-Führung beim Ende der Ampelkoalition sagte Baum, das Verhalten des Vorsitzenden habe ihn zutiefst verstört. "Lindners Denke ist machtorientiert, auch innerparteilich." Baum würdigte Lindner zwar auch dafür, dass er die FDP in den Bundestag zurückgebracht habe. "Aber danach hat er sie in die Selbstisolation geführt."Die Partei habe sich zu sehr auf eine Führungsfigur reduziert. "Wo ist die personelle Vielfalt? Wo ist die kämpferische Frau?" Angesprochen auf die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erwiderte er: "Sie ist nicht sichtbar in der Außenpolitik." Nötig sei eine Vielfalt der Gesichter, die man mit bestimmten Themen verbindet. "Die Verengung auf ökonomische Ziele ist eine Verarmung des Liberalismus."