Telekom Austria-Aktien ISIN: AT0000720008 konnten im Wochenverlauf 4,02 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn gehörte das Telekommunikationsunternehmen aus Wien, Österreich zu den vier besten Werten im Austrian Traded Index. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 8,02 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag mit 8,10 Euro an der Wiener Börse gesehen. Charttechnisch ist der Ausbruch aus einer zweimonatigen Seitwärtsbewegung erst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...