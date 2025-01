Berlin - Die FDP setzt bei der Bundestagswahl auf die "hart arbeitende Mitte" und die große Zahl der noch unentschiedenen Wähler. "Gut die Hälfte der Menschen ist noch unentschieden, wen sie im Februar wählen wollen", sagte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) vor dem traditionellen Dreikönigstreffen seiner Partei am Montag in Stuttgart."Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir noch viele Menschen von unseren Ideen überzeugen werden und wieder mit einem starken Ergebnis in den Bundestag einziehen", so Buschmann. "Wir setzen auf Freiheit statt Bevormundung, die Entlastung der hart arbeitenden Mitte, Bürokratieabbau und Steuerung der Einwanderung. Für uns ist wichtig, dass der Einzelne im Mittelpunkt steht", sagte er.Die FDP trete für Meinungsfreiheit und die Freiheit der privaten Lebensführung ein. "Wer das auch möchte, muss die FDP wählen und so die demokratische Mitte stärken. Diese Botschaften werden wir an Dreikönig senden."