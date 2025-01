Die Lebensmittel- und Getränkemärkte an Rhein und Ruhr haben auch in diesem Jahr zahlreiche Auszeichnungen im Lebensmitteleinzelhandel für sich gewonnen. Vom "Goldenen Zuckerhut' über den Titel "Supermarkt des Jahres' bis zum "Besten Getränkehändler Deutschlands': Die EDEKA, Marktkauf und trinkgut Märkte in NRW bewiesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...