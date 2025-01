Los Angeles - Der Film "The Brutalist" von Regisseur Brady Corbet hat bei der 82. Verleihung der Golden Globes den Preis für das beste Filmdrama gewonnen. Corbet gewann zudem den Golden Globe für die beste Regie.In dem dreieinhalbstündigen Drama geht es um einen in Ungarn geborenen jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Ehefrau in die USA auswandert. Dort kann er den amerikanischen Traum lange nicht verwirklichen, bis ein wohlhabender Kunde in sein Leben tritt. Adrien Brody wurde für den Film als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.In der Kategorie "Bester Film - Komödie/Musical" gewann "Emilia Pérez" von Jacques Audiard. Der Musical-Thriller über einen mexikanischen Drogenbaron, der ein neues Leben als Frau beginnt, war mit insgesamt vier Auszeichnungen auch der große Gewinner des Abends. "Emilia Pérez" erhielt auch Trophäen für Zoe Saldana als beste Nebendarstellerin sowie für den besten fremdsprachigen Film und für "El Mal" als bester Song.Sebastian Stan ("A Different Man") und Demi Moore ("The Substance") bekamen die Preise bei den Hauptdarstellern in der Kategorie Komödie/Musical, Kieran Culkin wurde für seine Rolle in "A Real Pain" als bester Nebendarsteller geehrt. Fernanda Torres bekam für ihre Rolle in dem brasilianischen Film "I'm Still Here" den Preis als beste Hauptdarstellerin in einem Drama.Bester Animationsfilm wurde "Flow" - der Stummfilm aus Lettland setzte sich gegen die große Hollywood-Konkurrenz durch. Der Preis für das beste Drehbuch ging an Peter Straughan ("Konklave"), der für die beste Filmmusik an Trent Reznor und Atticus Ross ("Challengers"). Bei den Serien gewannen "Shogun" (Drama), "Hacks" (Komödie/Musical) sowie "Baby Reindeer" (Beste Miniserie oder Fernsehfilm) die Hauptkategorien.Die Golden Globes gelten nach den Academy Awards und den Emmys als jeweils zweitbedeutendste Auszeichnung in den Bereichen Film und Serie.