von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Moser, die Geschichte des Padel reicht gut 50 Jahre zurück. Die Sportart war bis vor wenigen Jahren vor allem in Spanien und in Südamerika bekannt. Mittlerweile ist Padel auch in der Schweiz der Trendsport schlechthin. Woher rührt der Boom? Für mich bringt Padel drei Erfolgsfaktoren mit sich: Erstens die tiefen Eintrittshürden. Padel hat zwei Eigenschaften, die einen einfachen Zugang zum Sport ermöglich: Einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...