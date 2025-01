Von Robert Jakob Ich habe die Liebe zum guten Essen in den Genen (dazu in einer der nächsten Wirtschaftslupen mehr). Darum schmerzt es mich, dass im ‹Migros-Magazin› keine Kochrezepte stehen. Als ich beginne, das so niederzuschreiben, klingelt es. Ich gehe zur Tür. Ich öffne. Ein älterer Herr zieht den Hut. Er: «Guten Tag!» Ich: «Du…Du…» Er: «Sie sind Robert Jakob?» Ich: «In persona.» Er: «Aha, alter Lateiner. Dann müssen Sie es sein.» Ich (verdutzt): ...

