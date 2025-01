DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG knapp unter den Erwartungen

Berlin (pta/06.01.2025/08:50) - Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften blicken auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück, in dem gegenüber dem Krisenjahr 2023 wieder eine Umsatzsteigerung gelang.

Bis zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 wurden noch Immobilien nachverkauft bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH veräußert und damit das Ergebnis des letzten Quartals gegenüber der Zwischenmeldung vom 17.12.24 (324 Immobilien mit rd. EUR 16,2 Mio. Volumen) noch etwas verbessert. Im vierten Quartal wurden letztlich 329 Immobilien im Gegenwert von knapp EUR 17,2 Mio. beurkundet.

Zwar sind die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe unterschiedlich, aber es lässt sich für die Gruppe ein klar positiver Trend ablesen:

* In jedem Quartal lagen die Objektumsätze der Gruppe über den entsprechenden Auktionsumsätzen des Vorjahres. * Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Objektumsatz von EUR 73.868.663 erzielt, das war eine Steigerung um gut 11 % gegenüber dem Vorjahr mit einem Objektumsatz von EUR 66.441.200 * Die Anzahl der verkauften Immobilien stieg um knapp 20 % von 1.216 Immobilien auf 1.456. * Die Verkaufsquote aller angebotenen Immobilien lag bei 84,3 % nach 81,3 % im Vorjahr * Die um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Nettoeinnahmen aus Auktionsaufgeldern, Maklerprovisionen und Verwalterhonoraren lagen mit rd. EUR 7,43 Mio. ca. 5,1 % über dem Vorjahreswert (rd. EUR 7,07 Mio.).

Im Einzelnen:

Deutsche Grundstücksauktionen AG 2024 EUR 25.411.850 Sächsische Grundstücksauktionen AG 2024 EUR 20.164.517 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG 2024 EUR 6.834.770 Plettner & Brecht Immobilien GmbH 2024 EUR 8.108.900 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG 2024 EUR 10.780.800 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH 2024 EUR 2.567.826 Gesamt: Immobilien für 2024 EUR 73.868.663

Die Gruppe der Deutschen Grundstücksauktionen AG verzeichnete von der Frühjahrs- bis zur Herbstauktion im Verlauf des Jahres eine positive Entwicklung, mit einer deutlich verbesserten Nachfrage. Erst im letzten Quartal ließ aufgrund der aktuell unsicheren Rahmenbedingungen die Marktbelebung etwas nach.

Wegen der Zurückhaltung der Kaufinteressenten in den Winterauktionen wurde das ambitionierte Umsatzziel für den Objektumsatz 2024 von EUR 80 Mio. - trotz einer klaren Steigerung - nicht ganz erreicht, sondern lag mit rd. EUR 73,9 Mio. etwas unterhalb des angepeilten Umsatzziels.

Da außer der Umsatzsteigerung auch wesentliche strukturelle Kosteneinsparungen realisiert wurden, wird das Jahresergebnis deutlich besser ausfallen als 2023.

Im September dieses Jahres feiert die Deutsche Grundstücksauktionen AG ihr 40-jähriges Jubiläum und geht voller Zuversicht in dieses Jubiläumsjahr.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de ).

