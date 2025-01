FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.01.2025 - 11.00 am- BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2065 PENCE - CITIGROUP CUTS ROLLS-ROYCE TO 'NEUTRAL' (BUY) - EXANE BNP RAISES CURRYS TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - HSBC RAISES SPECTRIS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2900 (2800) PENCE - INVESTEC STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS OCADO PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS UNILEVER TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 4000 (4800) PENCE - RBC RAISES EXPERIAN TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 4200 PENCE - REDBURN CUTS BERKELEY GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 4460 (5400) PENCE - REDBURN RAISES BARRATT REDROW TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 540 (530) PENCE - REDBURN RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1510 (1610) PENCE - STIFEL RAISES OXFORD NANOPORE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 135 (100) PENCE - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 720 (680) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob